Fransa Senatosunda sosyal medyada şiddet ve yağma çağrısına dair tasarı kabul edildi

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Fransa'da Senato, sosyal medya platformlarından şiddet ve yağma olaylarına çağrı yapan içeriklerin kaldırılmasını hedefleyen yasa tasarısını kabul etti.

Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senato'da, kamusal alanda şiddet olayları kapsamında ortalığı kırıp dökenlerin verdikleri zararları telafi etmesini öngören yasa tasarısı ele alındı.

Başkent Paris'teki Senato Genel Kurulunda gece yapılan oylamada, tasarı 105 "hayır" oyuna karşı 229 "evet" oyuyla kabul edildi.

Birçok maddesinin anayasaya aykırı olduğunu ve gösteri özgürlüğünü ihlal ettiğini savunan solcuların karşı çıktığı tasarıya, hükümet kanadı, Ulusal Birlik (RN) Partisi ve merkez sağcılar destek verdi.

Tasarı, sosyal medya platformlarında şiddet ve yağma olaylarına çağrıda bulunan içeriklerin kaldırılmasını öngörüyor.

Yerel makamların talep etmesi üzerine platformlara bu tür içerikleri kaldırmaları için 24 saat süre tanınmasını kapsayan tasarı, talebi yerine getirmeyen platformların engellenmesini veya arama sonuçlarından kaldırılmasını da içeriyor.

Tasarı, hasar oluşturmak amacıyla kasten bir gruba katılan kişilere toplu yükümlülük ve mali sorumluluk getirmeyi amaçlıyor.

Yasa tasarısı kapsamında, bu yükümlülük ve mali sorumluluğun, kolluk kuvvetlerinin dağılma çağrılarına rağmen kamu düzenini bozmaya yönelik eylemlerde bulunmaya devam edenleri de kapsaması öngörülüyor.

Devletin, bu durumlarda meydana gelen zararlardan dolaylı olarak sorumlu olan kişilerden de 10 bin avroya kadar ödeme talep etmesini amaçlayan tasarı, yerel makamların bu kişilerin aldıkları sosyal yardımların bir kısmına el koyabilmesini içeriyor.

Tasarıyla, bu kişilerin reşit olmaması durumunda velilerin sosyal yardımlarına el konulması istenirken, toplumsal şiddet olaylarında ciddi suçlar işleyen yabancılar hakkında Fransa topraklarına giriş yasağı kararı alınması hedefleniyor.

Tasarı, bundan sonra Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te ele alınacak.

Fransa'da bir tasarının Parlamentodan geçmesi için Meclis ve Senato'nun aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı 17 ve 24 Ekim'de ülke genelinde sokağa çıkmıştı.

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen eylemler şiddet ve yağma olaylarına sahne olmuştu.

17 Ekim'deki eylemler sırasında 2 bin 500'den fazla dükkan yağmalanırken, 2 bin 700 kişi gözaltına alınmış, 217 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA