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Fransa'nın Wissant açıklarında 105 kişi taşıyan göçmen teknesi battı, 3 kişi öldü

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Fransa'nın Wissant açıklarında 105 kişi taşıyan göçmen teknesi battı, 3 kişi öldü
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Fransa'nın kuzeyinde, Pas-de-Calais'e bağlı Wissant açıklarında 105 kişiyi taşıyan göçmen teknesi pazartesi erken saatlerde battı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi hafif yaralandı; geçişler İngiltere-Fransa ilişkilerinde sorun olmayı sürdürüyor.

PARİS, 28 Eylül (Xinhua) -- Fransa'nın kuzey açıklarında 105 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesi battı.

Fransız France Info televizyonunun deniz valiliğine dayanarak bildirdiğine göre kaza, pazartesi günü erken saatlerde Pas-de-Calais bölgesine bağlı Wissant açıklarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de hafif yaralandı.

Habere göre, Manş Denizi'ni geçmek için artık daha büyük tekneler kullanılıyor. 2021 yılında ortalama kapasiteleri 26 kişi olan tekneler, 2026'nın başından itibaren 65 kişi taşıyabilir hale geldi.

Manş Denizi üzerinden küçük göçmen tekneleriyle yasadışı geçiş girişimleri, İngiltere-Fransa ilişkilerinde önemli bir sorun teşkil etmeye devam ediyor.

İngiliz haber kanalı Sky News'in aktardığı verilere göre, 23 Eylül'de küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye varan göçmen sayısı 781'e ulaşarak, bu yıl içinde tek bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Kaynak: Xinhua
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