Fransa'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Nice'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplar arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayın organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Fransa'nın Nice şehrinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nice şehrinin Moulins Mahallesi'nde dün öğleden sonra uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplar arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Nice Cumhuriyet Savcısı Damien Martinelli, "doğrudan uyuşturucu trafiği ile bağlantılı" bu olayın 8 Mayıs gecesi aynı mahallede ve 9 Mayıs'ta Fenoglio de Briga Mahallesi'nde yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Olayla ilgili organize suç örgütü kapsamında cinayet, cinayete teşebbüs ve komplo iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
