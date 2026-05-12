Fransa'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Fransa'nın Nice şehrinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nice şehrinin Moulins Mahallesi'nde dün öğleden sonra uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplar arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Nice Cumhuriyet Savcısı Damien Martinelli, "doğrudan uyuşturucu trafiği ile bağlantılı" bu olayın 8 Mayıs gecesi aynı mahallede ve 9 Mayıs'ta Fenoglio de Briga Mahallesi'nde yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Olayla ilgili organize suç örgütü kapsamında cinayet, cinayete teşebbüs ve komplo iddialarıyla soruşturma başlatıldı.