Fransa'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Nice'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplar arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayın organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Fransa'nın Nice şehrinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Nice şehrinin Moulins Mahallesi'nde dün öğleden sonra uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplar arasında silahlı çatışma yaşandı.
Çatışmada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Nice Cumhuriyet Savcısı Damien Martinelli, "doğrudan uyuşturucu trafiği ile bağlantılı" bu olayın 8 Mayıs gecesi aynı mahallede ve 9 Mayıs'ta Fenoglio de Briga Mahallesi'nde yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte değerlendirildiğini söyledi.
Olayla ilgili organize suç örgütü kapsamında cinayet, cinayete teşebbüs ve komplo iddialarıyla soruşturma başlatıldı.