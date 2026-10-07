Fransa'nın güneyinde şiddetli yağış ve fırtına ev ve iş yerlerini vurdu

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Fransa'nın güneyindeki Gard, Herault ve Bouches-du-Rhones vilayetlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına maddi hasara yol açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şiddetli yağışlar ve fırtınalar nedeniyle ülkenin güneyinde ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Gard'a bağlı Le Grau-du-Roi kasabasında etkili olan ve saatteki hızı 104 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, yollarda maddi hasar meydana geldi.

Elektrik direklerinin eğildiği ve çitlerin zarar gördüğü kasabada, itfaiye ekipleri sular altında kalan bölge sakinlerine yardım etti.

Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Marignane kasabasında da bodrum ve otoparklar sular altında kaldı, evlerin çatılarında hasar oluştu.

Ayrıca vilayete bağlı Sausset-les-Pins ve Chateauneuf-les-Martigues'de su baskınları yaşandı.

Herault vilayetinde de şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi yükseldi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Gard, Herault ve Bouches-du-Rhones vilayetlerinde şiddetli yağışlara ve sel riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA