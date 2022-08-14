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Fransa'nın güneyinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

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Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyinde çıkan orman yangınlarının ilerleyişinin yavaşladığı ancak büyük bir alanın küle döndüğü bildirildi.

Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyinde çıkan orman yangınlarının ilerleyişinin yavaşladığı ancak büyük bir alanın küle döndüğü bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Bordeaux kentinin güneyinde çıkan orman yangınlarının ilerleyişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yavaşladı. Fransa Sivil Savunması, 'İtfaiyeciler, kurtarıcılar ve Fransız ekiplerinin yanı sıra, Gironde ve Morbihan'daki yangınla mücadeleye Avrupalı itfaiyeciler de katılıyor' denildi.

Fransız medyası, Gironde bölgesindeki orman yangınlarında 1300 hektarlık alanın harap olduğunu, 10 bin kişinin de tahliye edildiğini duyurdu. Öte yandan yangına müdahalede Yunanistan, İtalya ve İsveç'ten gelen yangın söndürme uçaklarının da kullanıldığı; sahada ise Romanya ve Almanya'dan gelen itfaiyecilerin destek olduğu aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bordeaux İtfaiye Fransa Dünya Güncel Haberler

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