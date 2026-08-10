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Fransa'nın güneydoğusunda yangınlarla mücadele sürüyor

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Fransa'nın Drome vilayetinde bir haftadır süren yangında 400 hektar alan yandı, 4 itfaiye eri yaralandı. Ülke genelinde 17 vilayette yangın riski yüksek, 22 vilayette sıcaklık uyarısı turuncu. Bu yıl 117 bin hektar kül oldu.

Fransa'nın güneydoğusundaki Drome vilayetinde yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkedeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken Drome vilayetine bağlı Diois kentindeki yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 400 hektar alan yandı.

Henüz söndürülemeyen yangınlarda 4 itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Yangınlara 400'ü aşkın itfaiye eri ve 4 helikopter veya yangın söndürme uçağıyla müdahale devam ediyor.

Bouche-du-Rhone vilayetine bağlı Fontvieille şehrindeki yangın ise dün kontrol altına alındı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde 17 vilayette yangın riskinin "yüksek" olduğunu açıkladı.

Meteo-France ayrıca yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girildiğini ve 22 vilayet için de sıcaklık uyarısının "turuncu" olduğunu bildirdi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan kül oldu.

Kaynak: AA
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