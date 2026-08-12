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Fransa'da köy yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'nın batısındaki Deux-Sevres vilayetinde bir köyde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın batısındaki Deux-Sevres vilayetinde bir köyde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Deux-Sevres vilayetine bağlı Lhoumois köyünde farklı noktalarda dün yangın çıktı.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyde ekin alanlarında çıkan yangın, bir depoya ve eve sıçradı.

Yangında evde bulunan anne, baba ve bir çocukları hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, evin enkazında 2 kişinin cesedine dün akşam, birinin cesedine de sabah saatlerinde ulaştı.

Yangınların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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