Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'nın batı ve kuzeyinde 15 vilayette Austen Fırtınası için turuncu alarm verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteo-France, Fransa'nın batı ve kuzeyindeki 15 vilayette Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildiğini bildirdi. Atlantik kıyılarında rüzgarın saatte 140 kilometreye ulaşabileceği ve fırtınanın hafta sonuna doğru Paris'in de bulunduğu bölgede etkili olacağı belirtildi.

Fransa'nın batısında ve kuzeyindeki 15 vilayette Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin özellikle Atlantik kıyılarında etkili olacak şiddetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Yvelines, Finistere ve Val-d'Oise'nin aralarında bulunduğu 15 vilayette saatteki hızı 140 kilometreye ulaşabilecek Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildi.

Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili olacak rüzgarlar hafta sonuna doğru iç kesimlere yayılarak başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde de etkili olacak.

Fırtınaya özellikle Bretonya ve Normandiya bölgelerinde şiddetli yağışların eşlik etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi, İstiklal Marşı'nı ezberden okudu

Herkes gibi o da İstiklal Marşı'nı söyledi: Benim için onur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'e-Devlet' açıklaması geldi

Dünya genelinde güvenlik açığı! e-Devlet için açıklama geldi
90'ların unutulmaz sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali ortaya çıktı

90'ların efsanesiydi! Ünlü sunucunun son halini görenler şaşırdı
Elif Mavi'nin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu

3 yaşındaki Mavi'nin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu
İsrail’in saldırılarına 'Meşru müdafaa' demişti: Rus komedyen Maxim Galkin’in İstanbul gösterisine tepki yağıyor

İsrail yanlısı komedyen Türkiye'ye gelmeden ortalık karıştı
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi

Arda'nın Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti

Fenerbahçe'ye mesajı yolladı: Dünyanın en iyi...