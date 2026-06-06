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Fransa'nın aradığı uyuşturucu ticareti şüphelisi İstanbul'da yakalandı

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Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla Fransa tarafından aranan şüpheli S.K., İstanbul Kağıthane'de düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla Fransa tarafından aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ortaklığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, Fransa adli makamlarınca aranan şüphelinin Kağıthane'de olduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, nakletme ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesine ve dönüştürülmesine olanak sağlayıp kara para aklama fiilini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Fransız adli makamlarınca??????? hakkında "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan şüpheli S.K. (35) yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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