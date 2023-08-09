Fransa'nın Alsas bölgesinde engellilerin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında 11 kişi kayıp

Fransa'nın Alsas bölgesindeki Colmar kentinde engellilerin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında 17 kişi tahliye edilirken, içeride olduğu belirtilen 11 kişiye ulaşılamadı. Yangın kontrol altına alınırken, bir kişi de alevlerden etkilendi ve acil servise kaldırıldı. Başbakan Elisabeth Borne, yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.