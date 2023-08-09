Fransa'nın Alsas bölgesinde engellilerin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında 11 kişi kayıp
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Fransa'nın Alsas bölgesindeki Colmar kentinde engellilerin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında 17 kişi tahliye edilirken, içeride olduğu belirtilen 11 kişiye ulaşılamadı. Yangın kontrol altına alınırken, bir kişi de alevlerden etkilendi ve acil servise kaldırıldı. Başbakan Elisabeth Borne, yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.
Fransa'nın Alsas bölgesinde engellilerin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında, 17 kişi tahliye edilirken içeride olduğu belirtilen 11 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.
Haut-Rhin Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki Colmar kentindeki engellilerin kaldığı yazlık konutta sabah saatlerinde yangın çıktı.
Olay yerine kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri 17 kişiyi tahliye etti.
Yangın kontrol altına alınırken, konuttaki 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı, alevlerden etkilenen bir kişi de acil servise kaldırıldı.
Öte yandan Başbakan Elisabeth Borne, yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.