Fransa, Netanyahu'nun uçağına hava sahası iznini Roma Statüsü'ne dayandırdı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının ülkesinin hava sahasından geçmesine izin verilmesinin uluslararası "hukuka uygun" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu hafta ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na giden Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiklerini doğrulayan Confavreux, "Bu uluslararası hukuka tamamen uygundur." ifadesini kullandı.

Confavreux, daha önce de buna izin verdiklerini anımsatarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran anlaşma olan Roma Statüsü'nün hakkında tutuklama kararı olan bir yolcu taşıyan devlet uçağının hava sahasını geçmesi konusunda taraf ülkelere "yükümlülük" getirmediğini savundu.

Öte yandan Golan Tepeleri hakkında Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın" uluslararası hukuk açısından geçerli olduğunu belirten Confavreux, İsrail dahil tüm tarafları bu anlaşmaya uymaya çağırdıklarını vurguladı.

Confavreux, Suriye'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) desteklediklerini ve UNDOF'un güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydederek, İsrail ve Suriye arasındaki tampon bölgede "her türlü askeri konuşlandırmaya son verilmesi" beklentisini dile getirdi.

Fransız sözcü, ilgili bölgede her türlü askeri konuşlandırmanın 1974'te imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Fransa'nın bu hafta New York'a giden Netanyahu'yu taşıyan uçağın hava sahasından geçmesine izin vermesi, Fransız siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA