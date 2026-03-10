Haberler

Fransa'da mahkeme eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin 2 ayrı davadaki cezalarını birleştirmeyi reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin suçlu bulunduğu iki ayrı davada aldığı cezaların birleştirilmesine yönelik talebini reddetti. Sarkozy, Bygmalion davasında 6 ay hapis cezasını elektronik kelepçe ile geçirebilir.

Fransa'da mahkeme eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin suçlu bulunduğu 2 ayrı davada aldığı cezaların birleştirilmesine yönelik talebini reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sarkozy'nin suçlu bulunduğu 2 ayrı davadaki cezalarının birleştirilmesine yönelik talebi mahkeme tarafından 23 Şubat'ta değerlendirildi.

Mahkeme, Sarkozy'nin yolsuzluktan suçlu bulunduğu Bismuth davası kapsamında Şubat-Mayıs 2025'te elektronik kelepçe takarak geçirdiği cezanın seçim kampanyasını yasa dışı finanse etmekten suçlu bulunduğu Bygmalion davası için de yerine getirilmiş sayılmasına yönelik yaptığı talebi reddetti.

Fransa mahkemesi, Sarkozy'nin Bygmalion davasında aldığı cezayı yerine getirmesine hükmetti.

Bu kararla, Sarkozy'nin söz konusu dava kapsamında aldığı 6 ay hapis cezasını yerine getirmesi gerekiyor. Sarkozy, bu cezayı elektronik kelepçeyle de geçirebilir.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluktan suçlu bulunduğu Bismuth davası kapsamında 2024'te 2 yıl tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu kapsamda cezasının bir kısmını elektronik kelepçeyle geçirmişti.

Fransa Ceza Hukuku, belirli şartlar kapsamında farklı davalarda benzer suçlamalara ilişkin cezaların birleştirilmesine imkan tanıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da 16 yaşındaki genç, akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aksaray'da akran dehşeti! Ölen de öldüren de 16 yaşında
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Aksaray'da 16 yaşındaki genç, akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aksaray'da akran dehşeti! Ölen de öldüren de 16 yaşında
Bölge ateş çemberi altındayken Paşinyan'ın yaptığına bakın

Bölge ateş çemberi altındayken onun yaptığına bakın
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı

ABD'nin saldırı mesajına Arakçi'den sürpriz teşekkür