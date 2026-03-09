Haberler

Fransa, Lübnan için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan'daki kötüleşen durumu gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Fransa, Lübnan'a 6 milyon avro acil yardım göndermeye hazırlanırken, İsrail'in saldırıları sonucunda ölü sayısı 394'e yükseldi.

Fransa, Lübnan'da "hızla kötüleşen durum karşısında" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, " Lübnan, hızla kötüleşen durum karşısında Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti." dedi.

İsrail'in saldırılarını genişlettiği ve halkın yerinden ayrılmaya zorlandığı Lübnan için Barrot, 6 milyon avroluk acil yardım paketi gönderdiklerini ve 20 tonluk insani yardım sevkiyatı için de hazırlık yaptıklarını belirtti.

Barrot, "Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini önlemek, ateşkesin sağlanması ve Hizbullah'ın silah bırakma sürecinin devam etmesi için" Lübnanlı ve İsrailli yetkililer ile temas içinde olduklarını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda