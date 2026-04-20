Fransa, Lübnan'ın güneyinde Fransız barış gücü askerinin öldüğü saldırıyı şiddetle kınadı

Fransa, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne yönelik saldırıda bir Fransız askerinin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Fransa'nın saldırıyı Hizbullah tarafından düzenlendiği iddialarıyla kınadığı belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki saldırıda yaşamını yitiren askerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, Fransa'nın "büyük olasılıkla Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı" belirtildi.

Lübnan makamlarına saldırının sorumlularını belirleyerek adalete teslim etmesi çağrısı yapılan açıklamada, UNIFIL'in İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesten sonra daha da önemli hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada, taraflardan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren UNIFIL dahil, BM personeli ile tesislerinin korunmasına saygı göstermeleri istendi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliğine desteği yinelendi.

UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıda 2'si ağır 3 Fransız askeri de yaralanmıştı.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
