Fransa Kültür Bakanı Dati, belediye seçimlerinden önce istifasını sundu

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 15 ve 22 Mart'ta düzenlenecek belediye seçimlerinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.

Fransa'da martta düzenlenecek belediye seçimlerine yaklaşık 3 hafta kala Dati, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, "Bu sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum." dedi.

Aynı zamanda Paris Belediye Başkanı adayı olan Dati, Kültür Bakanı olmaktan çok mutlu olduğunu ancak hayat mücadelesinin Paris'le ilgili olduğunu vurguladı.

Dati, hükümetten ayrılmadan önce Louvre Müzesi dahil farklı meselelerle ilgili tamamlaması gereken görevler olduğunu aktardı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, son yıllarda Fransızlara hizmet etmek için yaptığı çalışmalardan dolayı Dati'ye teşekkür ederek, sürdürdüğü mücadelesinde başarılar diledi.

Dati, 15 ve 22 Mart'ta düzenlenecek 2 turlu belediye seçimlerinden önce hükümetten ayrılacağını açıklamıştı.