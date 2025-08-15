Fransa, İsrail'in Batı Şeria'daki Okul Yıkımını Kınadı

Fransa, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da inşası süren bir okulu yıkmasını sert bir dille kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde inşası süren bir okulu yıkmasının sert bir dille kınandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu okulun Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği içinde Fransız Kalkınma Ajansı tarafından finanse edildiği ve yakın zamanda 100 kadar Filistinli çocuğu ağırlamasının beklendiği kaydedilerek, "İsrail makamlarına bu yıkım hakkında hesap soruyoruz." denildi.

Bu okulun Batı Şeria'da Fransız Kalkınma Ajansınca finanse edilen projelerden yıkılan ikinci proje olduğuna işaret edilen açıklamada, daha önce Fransa Dışişleri Bakanlığının desteklediği Doğu Kudüs'teki bir merkezin de yıkıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sömürge politikasının devam etmesi, uluslararası hukuka yönelik ciddi bir ihlal teşkil ediyor ve iki devletli çözüm perspektifini tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.