Fransa, İsrail'deki Diplomatik Temsilciliklerinin Güvenliği İçin Çağrıda Bulundu

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İsrail makamlarını bölgedeki Fransız diplomatik temsilciliklerinin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırdı.

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında Fransa'nın Batı Kudüs'te bulunan Başkonsolosluğundaki duruma ilişkin soruyu yanıtladı.

Söz konusu konsolosluk da dahil, Fransa'nın tüm diplomatik temsilciliklerindeki personeline yönelik gözdağı verme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Confavreux, bu girişimleri şiddetle kınadı.

"Buna görevini yapan personelimize yönelik her türlü gözdağı verme veya düşmanca tavır da dahildir." diyen Confavreux, söz konusu memurların görevlerini 1961 tarihli Viyana Sözleşmeleri'ne tam saygı çerçevesinde ve bu sözleşmelerin sağladığı koruma altında yerine getirdiklerini vurguladı.

Bölgede görev yapan konsoloslukların, Ekim 2023'ten bu yana süren kriz ortamında son derece yoğun çalıştığını belirten Confavreux, "Diplomatik ilişkilerimizin bulunduğu diğer ülkelerde diplomatik temsilciliklerimiz için yaptığımız gibi, İsrail makamlarını diplomatik temsilciliklerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Fransa'nın Filistin Devletini tanımasının ardından bölgedeki konsolosluğuna karşı birçok gösteri yapılmıştı.

Fransa, İsrail Dışişleri Bakanlığından diplomatik temsilciliğinin güvenliğinin artırılmasını talep etmişti.