Haberler

Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişlerine Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'ndeki diplomatların İran makamlarınca alıkonulması üzerine Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak sert tepki gösterdi ve saldırının aydınlatılmasını talep etti.

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatik personelin dün İran makamları tarafından saatlerce alıkonmasının ardından Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız diplomatik personelin "uğradığı saldırının aydınlatılması" ve suçluların cezalandırılması talep edildi.

Açıklamada, Büyükelçilik çalışanlarının maruz kaldığı "çok ciddi yıldırma eylemi" sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun talebi üzerine İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

Barrot, dün, Tahran Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini bildirmişti.

Barrot, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi

Uçakla kendi köyüne indi
Alişan'dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Doyamadık sana!

Alişan'dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Doyamadık sana!
FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı

Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı
İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor

İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu
CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken afiş

CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken afiş
Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer