Haberler

Fransa İçişleri Bakanlığı liseli eylemlerine güvenlik önlemi artırma talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa İçişleri Bakanlığı, valiliklere ve rektörlere genelge göndererek liselilerin okul kuşatma eylemlerinde şiddete taviz verilmeyeceğini bildirdi. Eğitim görevlileri ve güvenlik güçlerine yönelik şiddetin cezasız kalmayacağını, gözaltı işlemlerinin başlatılacağını vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, liselilerin artan okul kuşatma eylemlerinde olası şiddet olaylarına tolerans göstermeyeceklerini bildirerek güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, liselilerin yeni okul döneminin başlamasından bu yana devam eden kötü eğitim koşullarını ve öğretmen eksikliğini protesto eylemlerine karşı hükümet harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı valiliklere ve rektörlere gönderdiği genelgede, liselilerin okulları kuşattığı eylemlerde olası şiddet olaylarına karşı taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Bu kapsamda bakanlık eylemcilerin eğitim görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik "kabul edilemez" şiddet girişimlerinin cezasız kalmayacağını vurgulayarak bu durumlarda gözaltı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

Fransa'nın farklı noktalarında liseli gençler kötü eğitim koşullarını ve öğretmen eksikliğini protesto ediyor ve polis şiddetine tepki gösteriyor.

Kaynak: AA
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

1 saç, 2 kırmızı kart!
SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Beklenen açıklama geldi! Bu karar yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Hadise çocuk hayalini açıkladı! “Eskiden 6 diyordum, şimdi 1”

Hadise’den sahnede çocuk itirafı! Yıllar içinde kararını değiştirdi
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı