Fransa İçişleri Bakanlığı iş yeri sahiplerini Sarı Yelekliler konusunda uyardı

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Fransa İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından hafta sonu düzenlenebilecek yeni eylemlere karşı iş yeri sahiplerine güvenlik tavsiyelerinde bulundu.

Fransa'da hükümet, Sarı Yelekliler eylemleri nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken iş yeri sahiplerinden de bu hafta sonu planlanan eylemlere karşı dikkatli olmalarını istedi.

İçişleri Bakanlığının "İş yeri sahiplerine resmi güvenlik tavsiyeleri" adıyla yayımladığı belgede, "kamu düzeni açısından sıkıntı yaratacak olası olaylar öncesinde bazı basit önlemlerin dükkanlarda zarar riskini sınırlayabileceği" belirtildi.

İş yeri sahiplerinden, dükkanların vitrinlerindeki değerli ürünleri içeri almalarını, kapı ve kepenklerin sağlamlığını kontrol etmelerini, güvenlik kameralarının çalıştığından emin olmalarını istendi.

Herhangi bir yağmalama tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları halinde dükkan sahiplerine fiziksel müdahaleden kaçınmaları, acilen güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları ve vitrinlerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Fransa'da hükümetin talimatıyla birçok valilik bu hafta sonu için bazı şehirlerde eylem ve yürüyüşleri yasaklamış, hafta başından bu yana yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasaklarını da uzatma kararı almıştı.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA