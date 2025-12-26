Haberler

Fransa, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus ilinde camiye yapılan ve 8 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada saldırının, Suriye'yi istikrarsızlaştırma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Fransa, Suriye'nin Humus ilindeki bir camiyi hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Humus'taki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa'nın en az 8 kişinin hayatını kaybettiği Humus'taki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur terör saldırısı, tıpkı geçtiğimiz haziran ayında Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ni hedef alan saldırı gibi, Suriye'yi ve geçiş hükümeti makamlarını kasıtlı olarak istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir stratejinin parçasıdır. Fransa, terör estirmeyi, birleşik ve çoğulcu bir Suriye çerçevesinde barış ile istikrarı tesis etmeye yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlayan bu saldırıları kınıyor."

Açıklamada, Fransa'nın hayatını kaybedenlerin yakınları ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Paris yönetiminin terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonla birlikte Suriye'de yürütülen faaliyetleri desteklediği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Fransa'nın bölgedeki geçiş sürecinin devam etmesini desteklediği" belirtildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" ifade etmişti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
