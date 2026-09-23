Fransa, Filistin genel seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını istedi

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin'deki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Barrot, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu marjında, basın toplantısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reformuna ilişkin 21 Eylül'de ciddi bir ilerleme kaydettiklerini söyleyen Barrot, İngiltere'nin de BMGK'nin daimi üyelerinin insanlığa karşı suçlar söz konusu olduğunda veto haklarının sınırlandırılmasına ilişkin Fransa ve Meksika'nın ortak girişimine katıldığını hatırlattı.

Jean-Noel Barrot, böylelikle bu girişimi destekleyen ülke sayısının 128'e ulaştığına dikkati çekerek, "Bu niçin önemli mi? Çünkü, Güvenlik Konseyi'nin kitlesel vahşetlere son verdirmek veya cezalandırmak için harekete geçmesinin, karar almasının engellendiğini görüyoruz. Neden mi? Bu, bazı Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkelerinin veto hakkını sorumsuzca kullanmasından kaynaklanıyor." dedi.

Bu yaz teknoloji firmalarının, sistemlerine sızan bazı yapay zeka modelleriyle ilgili kontrolü kaybettiğini anımsatan Barrot, bu ay BMGK başkanlığını yürüten ülkesinin konuyla ilgili konseyde bir toplantı düzenlenmesine karar verdiğini aktardı.

Barrot, bu konuya dahil olan Anthropic, OpenAI ve Hugging Face şirketlerinin yöneticilerini de toplantıya çağırdığını belirterek, yapay zeka modellerinin çıkardığı sorunlar ve bunlara yönelik uluslararası toplumun getirebileceği yanıtların ilk defa BMGK'de ele alınacağına işaret etti.

Gazze Şeridi'ndeki insani yardımın yeterli olmadığına dikkati çeken Barrot, "Fransa gelecek hafta ve aylarda, Filistin seçimlerinin organize edilmesi konusunda ısrar edecek." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 9 Haziran 2025 tarihli bir mektubunda, seçimler konusunda Fransa ve Suudi Arabistan liderlerine taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, Filistin'de genel seçimlerin 28 Kasım'da ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 2027'nin ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığını aktardı.

Barrot, "(Seçimler) Mutlaka gerçekleşmeli; bu, Filistin halkı için kendi kaderini tayin etmeye yönelik meşru arzusunu ifade etmenin ve sesini duyurmasının bir yolu." ifadesini kullandı.

"İsrail'in varlığına ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılıklarını" dile getiren Barrot, "Ancak İsrail devletinin mevcut hükümeti tarafından izlenen politika, İsrail'in güvenliğini ipotek altına alıyor." sözlerini sarf etti.

Jean-Noel Barrot, İsrail makamlarının, Gazze'ye yönelik barış planındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini ve Lübnan ve Suriye'de bir tampon bölge oluşturma stratejisi olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aşırıcı İsraillilerin, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının arttığını ve buradaki Filistin topraklarının gaspının hızlandığını belirten Barrot, tüm bunların, uluslararası toplumun bağlı olduğu iki devletli çözümü tehlikeye attığını ve aynı zamanda İsrail ve halkının güvenliği için de risk taşıdığı yorumunda bulundu.

Barrot, "Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil." diye konuştu.

Hazırladıkları uluslararası misyonun Hürmüz Boğazı'nda koşullar elverdiği zaman, bölgedeki gemi trafiğinin hızlıca yeniden sağlanması için konuşlandırılmaya hazır olduğunu aktaran Barrot, bölgede gerginliğin azalmasının en hızlı şekilde Fransa'daki akaryakıt fiyatlarında hissedilmesini istediklerini dile getirdi.

Jean-Noel Barrot, Avrupa ve Orta Doğu'daki ortaklarıyla gelecekte yeni ticari yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkati çekti.

Bir gazetecinin, Fransız bakandan, sorusuna İngilizce yanıt vermesini istemesi üzerine Barrot, "Fransızcanın Birleşmiş Milletler'in resmi bir dili olduğunu biliyorsunuzdur." şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: AA