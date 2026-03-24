Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin kişinin verileri sızdırıldı

Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin personelin verilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin personelin verilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık 19 Mart'ta bazı personelinin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunundan haberdar edildi.

Bakanlığın Bilgi Sistemleri Güvenlik Operasyon Merkezi (COSSIM), kurumun bilgi sisteminde yer alan bilgilerin izinsiz şekilde yayıldığı konusunda uyarı aldı.

Durumun incelenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için teknik ekip seferber edildi.

Söz konusu bilgi sistemine 15 Mart'ta yabancı bir hesabın ele geçirilmesiyle izinsiz girildiği düşünülüyor.

İlk incelemelerde, Bakanlığa bağlı yaklaşık 243 bin personelin kimlik, adres, telefon numarası ve izin günleri bilgilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından kriz masası oluşturulurken, söz konusu bilgi sistemine erişim askıya alındı.

İlgili personeli en kısa sürede bilgilendirmeyi hedefleyen Bakanlık, olayla ilgili şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda