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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Trump-Putin dizel anlaşmasını önemsiz buldu

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile dizel anlaşmasını önemsizleştirdi. Barrot, birkaç on bin varilin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, Rus petrol üretiminin yaptırımlar nedeniyle çökmüş olduğunu savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupalı ülkelerin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus akaryakıtına uyguladığı yaptırımlara rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel anlaşması yapmasına ilişkin, "birkaç on binlik varilin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter Radyosunda katıldığı yayında, Ukrayna'ya yapılan yardımlara, ABD-Rusya dizel anlaşmasına ve ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrot, Batılı ülkelerin Rus petrolüne ve doğal gazına uyguladığı yaptırımların sürdüğü dönemde ABD Başkanı Trump'ın bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırarak Putin ile dizel anlaşması yapmasını önemsizleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "ihanete uğradığını" söylediği anlaşmaya ilişkin Barrot, "Birkaç on bin varil hiçbir şeyi değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu ve Rus petrol üretiminin Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle halihazırda çökmüş olduğunu savundu.

Barrot, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı istihbarat hizmetlerine kısıtlama getirdiği yönündeki iddialara ilişkin, "Ukrayna'ya sağlanan istihbaratın 3'te 2'sinin Avrupa'dan, özellikle de Fransa'dan geldiği" yanıtını verdi.

"Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın düşeceği ve ABD'nin Ukrayna'yı terk ettiği" iddialarının dillendirildiğine dikkati çeken Barrot, bunların "Rus propagandası" olduğunu ileri sürdü.

Barrot, bu propagandanın Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini zayıflatmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Öte yandan Barrot, Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde içinde yer aldığı ve çok sayıda ismin adaylığını açıkladığı merkez sağ blokta tek bir aday üzerinde uzlaşmak için ön seçim yapılmasını istedi.

"Aşırı sağın ve aşırı solun zehrini" reddeden siyasilerin birlik olması gerektiğini belirten Barrot, sosyal demokratların adayı Raphael Glucksmann'a da ön seçime katılma çağrısı yaptı.

Trump, yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın açıklaması, ABD Kongresinin, başkana, Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

Kaynak: AA
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