Fransa Danıştay'ı Marine Le Pen'in Yolsuzluk Kararını Onadı

Fransa'da Danıştay, Marine Le Pen'in yolsuzluktan dolayı Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilmesini onayladı. Danıştay, mahkeme kararının Avrupa hukukuna uygun olduğunu bildirdi.

Fransa'da Danıştay, Ulusal Birlik (RN) Partisinin önde gelen ismi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilmesine ilişkin alt mahkemenin kararını onadı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Danıştay Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Lille İdari Mahkemesinin kararını ele aldı.

Kararı onayan Danıştay, mahkemenin kararının "Avrupa hukukuna ve uluslararası hukuka uygun" olduğunu ifade etti.

Lille İdari Mahkemesi temmuzda verdiği kararda Le Pen'in yolsuzluk nedeniyle aldığı 5 yıllık seçim yasağının otomatik olarak il meclis üyeliğinden de men edilmesini gerektirdiğine hükmederek aşırı sağcı siyasinin buna itirazını reddetmişti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

2021 yılında Pas-de-Calais il meclisi üyesi seçilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 18 Nisan'da da meclis üyeliğinden men edilmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
