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Fransa'dan "uzayda ortak yönetişim oluşturulması" çağrısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzayda ortak bir yönetişimin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzayda ortak bir yönetişimin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Macron, Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nin ikinci gününde yaptığı konuşmada, uzayda düzenleme eksikliği olduğunu kaydetti.

Uzay sektörünün her zaman işbirliğiyle geliştiğine dikkati çeken Macron, uzayda ortak bir yönetişim oluşturulması gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa'nın uzay sektöründe kırılgan bir konumda olmasına rağmen iletişim ve yapay zeka alanında başat küresel aktörlerden biri haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) uzay politikasında siyasi liderliğini tamamen üstlenmesini istediğini kaydeden Macron, bu vizyonun teknoloji alanındaki tüm somut projelere de uygulanması beklentisini dile getirdi.

Macron, Avrupalıların mega takımyıldızlar oluşturmak için yörüngeye yılda birkaç yüz tonluk yükü uygun maliyetle fırlatması gerektiğini ifade ederek, bunun için yeniden kullanılabilir, ağır yük taşıma kapasitesine sahip bir fırlatma aracına??????? ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.

Avrupa'nın ayrıca insanlı ay uçuşları konusunda iddiasını ortaya koymasını istediğini belirten Macron, şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl içinde, Avrupa'nın ilk kargo kapsülü Nyx'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini, 5 yıl içinde Avrupalı ilk Ay iniş aracı Argonaut'un Ay'ın yüzeyine inmesini ve 10 yıl içinde Avrupalı ve diğer ülkelerden astronotları taşıyacak Avrupa'nın ilk insanlı kapsülünün Kourou'dan (uzay merkezi) fırlatılmasını görmek istiyorum."

Kaynak: AA
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