Fransa'dan Ukrayna'ya Asker Taahhütü

PARİS, 5 Eylül (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere 26 ülkenin, doğrudan cephe hattında olmasa da, gelecekteki Rusya- Ukrayna ateşkesi çerçevesinde asker konuşlandırmayı resmen taahhüt ettiğini duyurdu.

Macron, Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte düzenlediği basın toplantısında söz konusu ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırabileceğini ya da kara, deniz veya hava yoluyla destek sağlayabilecek bir güvenlik gücüne katkıda bulunacağını söyledi.

Macron, zirvenin ardından katılımcıların ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptığını ve ABD'nin önümüzdeki günlerde güvenlik garantilerine katkısını kesinleştireceğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy ise açıklamayı "somut" bir adım olarak memnuniyetle karşıladığını belirterek, barış çabalarını ilerletmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili veya üçlü bir toplantının "gerekli" olduğunu vurguladı.

Söz konusu duyuru, Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in eş başkanlığında perşembe günü düzenlenen çevrim içi koalisyon toplantısının ardından geldi. Çoğu Avrupa ülkelerinden oluşan yaklaşık 30 ülkenin yer aldığı koalisyon, Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlamayı taahhüt ediyor.