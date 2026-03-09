Fransa, İran'dan Türk hava sahasına doğru balistik füze ateşlenmesini en güçlü şekilde kınadı

Fransa, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, "İran'ın füze atışını en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, " Fransa, NATO füze savunma sistemleri tarafından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen İran'ın füze atışını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın "istemedikleri halde çatışmaya dahil olan müttefik ve ortaklarının yanında" olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

Bakanlık, 4 Mart'ta da İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.