Haberler

Fransa, İran'dan Türk hava sahasına doğru balistik füze ateşlenmesini en güçlü şekilde kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa, Türk hava sahasına giren İran balistik mühimmatının NATO tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından, İran'ın füze atışını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

Fransa, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, "İran'ın füze atışını en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, " Fransa, NATO füze savunma sistemleri tarafından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen İran'ın füze atışını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın "istemedikleri halde çatışmaya dahil olan müttefik ve ortaklarının yanında" olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

Bakanlık, 4 Mart'ta da İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi

Nükhet Duru kazancını açıkladı, dünyaca ünlü şarkıcı yanıt verdi
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump'tan 'Mücteba Hamaney' yorumu: Memnun değilim

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi

Nükhet Duru kazancını açıkladı, dünyaca ünlü şarkıcı yanıt verdi
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti

Virüs o ülkede hızla yayıldı! Bilanço ağır