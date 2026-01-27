Haberler

Fransa'da 15 Yaş Altındaki Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Yasaklayan Tasarı Kabul Edildi

Fransa Ulusal Meclisi, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Senato'ya gönderilecek ve çocukların sosyal medya erişimini kısıtlamaya yönelik global eğilimin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

PARİS, 27 Ocak (Xinhua) -- Fransa Ulusal Meclisi, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik endişeleri gerekçe göstererek, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu yasa tasarısı, yasalaşmadan önce Senato'ya gönderilecek.

Bu adım, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine dair kanıtların artmasıyla birlikte, çocukların sosyal medya erişimini kısıtlamaya yönelik küresel eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Benzer bir yasa geçen yılın sonunda Avustralya'da da kabul edilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzenlemeyi ülkenin çocuklarını ve gençlerini korumak için atılmış "önemli bir adım" diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
