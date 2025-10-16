Haberler

Fransa'daki Hükümet Krizi Son Buldu: Lecornu Güvensizlik Oylamalarını Geçti

Fransa'da yeni kurulan Lecornu hükümeti, iki güvensizlik oylamasından başarı ile çıkarak uzun süredir devam eden hükümet krizini şimdilik sona erdirdi. Aşırı sağ ve aşırı sol partilerin önerilerine rağmen, hükümet düşmedi.

Fransa'da uzun süredir devam eden hükümet krizi, yeni kurulan Lecornu hükümetinin iki ayrı güvensizlik oylamasından başarı ile çıkmasıyla şimdilik son buldu. Fransa'da yeni kurulan hükümetin başbakanı Sebastien Lecornu, hakkında yapılan iki ayrı güvensizlik oylamasından güven oyu alarak önemli bir siyasi badireyi atlatmış oldu. Ulusal Meclis'te, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin önergesi ile yapılan oylamada yalnızca 144 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Hükümetin düşürülebilmesi için Ulusal Meclis'te gerekli olan oy sayısı ise 289.

Bu oylama öncesinde aşırı solcu Fransa'nın İtaatsizleri (RFI) tarafından verilen önerge ile yapılan ilk güvensizlik oylamasında da, 271 milletvekili önergeye destek vermiş ve 289 rakamına ulaşılamadığı için Lecornu hükümeti düşürülememişti.

İki güvensizlik oylamasının aşılması ile Fransa'da uzun süredir yaşanan hükümet krizi, şimdilik çözülmüş görünüyor. Siyasi gözlemciler, Lecornu hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu düşmesi halinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önünde, parlamentoyu feshetmek ve erken seçim kararı almaktan başka çare kalmayacağını öngörüyordu.

39 yaşındaki Sebastien Lecornu, geçen Cumartesi günü Macron tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmiş ve bunun duyurulmasının ardından gerek aşırı sağ, gerekse aşırı solda yer alan partiler, Lecornu'nun kuracağı bir hükümete direneceklerini ifade etmişlerdi.2020-2022 yılları arasında Fransa Deniz Aşırı Bölgeler Bakanı, 2022-2025 döneminde de Fransa Savunma Bakanı olarak görev yapan Lecornu, geçen ay, 9 Eylül'de yine Macron tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmiş, ancak 5 Ekim'de tanıttığı hükümetinin parlamentoda gerekli desteği alamayacağı anlaşılınca 6 Ekim'de kendiliğinden görevi bırakmıştı.

Reuters / ET,HS

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
