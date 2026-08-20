Fillon, onur nişanlarını kaybetti

Fransa'da yolsuzluktan hüküm giyen eski Başbakan François Fillon, ülkeye hizmetlerinden dolayı verilen onur nişanını (Legion d'honneur) kaybetti.

Geçen yıl yolsuzluktan suçlu bulunan eski Fransa Başbakanı Fillon'dan, ülkenin en yüksek onur nişanı Legion d'honneur ve ulusal liyakat nişanının (Ordre national du Merite) geri alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede ayrıca, Fillon'un 10 yıl süreyle nişan sahiplerinin yararlandığı ayrıcalıklardan men edildiği belirtildi.

Fillon yolsuzluktan hüküm giymişti

Fransa'da 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı olan eski Başbakan Fillon'un eşi ve çocuklarının, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasına karar vermişti.

Paris Temyiz Mahkemesi, Temmuz 2025'te yolsuzluktan yargılandığı davada Fillon'u 4 yıl tecilli hapis, 375 bin avro para ve 5 yıl siyasetten men cezalarına çarptırmıştı.

Mahkeme ayrıca, Fillon'un Ulusal Meclise yaklaşık 126 bin avro tazminat ödemesine hükmetmişti.

Fillon, 2007-2012 yıllarında Fransa Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Fransa'da yasalar gereği, hakkında bir yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanlardan onur ve liyakat nişanı geri alınıyor.

Kaynak: AA