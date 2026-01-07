Fransa'da Kar ve Buzlanmanın Yol Açtığı Trafik Kazalarında En Az 5 Kişi Hayatını Kaybetti

PARİS, 7 Ocak (Xinhua) -- Fransa'da yoğun kar yağışı ve buzlanma trafikte ciddi aksaklıklara yol açarken pazartesi gününden bu yana yaşanan trafik kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransız haber kanalı BFMTV'nin salı günü bildirdiğine göre kar yağı ve buzlanmadan en çok etkilenen Landes bölgesinde iki ayrı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, Ile-de-France bölgesindeki 2 trafik kazasında da can kaybı yaşandı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot şiddetli hava koşulları nedeniyle çarşamba günü Paris'teki havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edileceğini söyledi. İptallerin, pistlerin kardan temizlenmesi ve uçakların buzdan arındırılması için gerekli olduğu ve Fransa'nın en büyük havalimanı Paris-Charles de Gaulle ve ülkenin ikinci büyük havalimanı Paris-Orly'deki bazı tarifeli uçuşlarda da iptaller yaşanabileceği belirtildi.

Fransa'nın ulusal meteoroloji servisi Meteo-France, 38 bölgede kar ve buzlanmaya yönelik turuncu alarm verirken, çarşamba günü ise Fransa'nın orta-batı ve kuzeyinde başka bir kış fırtınasının beklendiği uyarısında bulundu.