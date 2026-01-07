Haberler

Fransa'da Kar ve Buzlanmanın Yol Açtığı Trafik Kazalarında En Az 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da etkili olan yoğun kar ve buzlanma, trafik kazalarına yol açarak 5 kişinin ölümüne neden oldu. Ulaştırma Bakanı, hava koşulları nedeniyle birçok uçuşun iptal edileceğini duyurdu.

PARİS, 7 Ocak (Xinhua) -- Fransa'da yoğun kar yağışı ve buzlanma trafikte ciddi aksaklıklara yol açarken pazartesi gününden bu yana yaşanan trafik kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransız haber kanalı BFMTV'nin salı günü bildirdiğine göre kar yağı ve buzlanmadan en çok etkilenen Landes bölgesinde iki ayrı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, Ile-de-France bölgesindeki 2 trafik kazasında da can kaybı yaşandı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot şiddetli hava koşulları nedeniyle çarşamba günü Paris'teki havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edileceğini söyledi. İptallerin, pistlerin kardan temizlenmesi ve uçakların buzdan arındırılması için gerekli olduğu ve Fransa'nın en büyük havalimanı Paris-Charles de Gaulle ve ülkenin ikinci büyük havalimanı Paris-Orly'deki bazı tarifeli uçuşlarda da iptaller yaşanabileceği belirtildi.

Fransa'nın ulusal meteoroloji servisi Meteo-France, 38 bölgede kar ve buzlanmaya yönelik turuncu alarm verirken, çarşamba günü ise Fransa'nın orta-batı ve kuzeyinde başka bir kış fırtınasının beklendiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi