Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi başladı

Fransa genelinde yerel seçimlerin ilk turu için yaklaşık 49 milyon seçmen oy vermek üzere sandık başına gidiyor. Seçimlerde 904 bin 42 aday yarışacak ve sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak.

Ülkede her 6 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerin ilk turunda yaklaşık 49 milyon seçmen için kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, küçük kentlerde 18.00, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Resmi olmayan sonuçlar, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

904 bin 42 aday yarışıyor

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Seçimlerde, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışacak.

İlk turda oyların yüzde 50'sini alan liste galip sayılırken, herhangi bir liste yeterli oy sayısına ulaşmazsa ilk turda en az yüzde 10 oy alan listeler ikinci turda tekrar yarışacak.

Belediye başkanları, ikinci turun ardından oluşturulan ilk belediye meclisi sırasında meclis üyeleri tarafından seçilecek.

İkinci turu 22 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 944 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

Öte yandan, ülkenin en büyük 3 kenti Paris, Marsilya ve Lyon'da seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini seçecek.

Ülkedeki 68 belediye için herhangi bir aday bu seçimlerde başvuruda bulunmadı. Bu belediyelerde seçim düzenlenmeyecek ve belediye işleri valiliğin atadığı 3 kişilik bir delegasyon tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
