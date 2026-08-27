Fransa'da Batı Nil virüsü vakaları 30'a yükseldi

Fransa'da yaz aylarında 30 Batı Nil virüsü vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, haziran ayından bu yana ülkenin Provence-Alpes-Cote d'Azur, Oksitanya, Ile-de-France ve Auvergne-Rhone-Alpes bölgelerinde toplam 13 ilde Batı Nil virüsü vakası görüldü.

Geçen haftaya göre ülkede 12 ek vaka daha tespit edilirken, ülkede bu yaz aylarındaki toplam Batı Nil virüsü vakası 30'a yükseldi.

Ayrıca Aude, Seine-et-Marne ve Drome illerinde ilk kez bu virüse yakalanan vakalar saptandı.

İllere göre 1 ila 7 arasında vaka tespit edilirken, en fazla vaka sayısı Akdeniz kıyısı olan Bouches-du-Rhone ilinde kayıtlara geçti.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından??????? itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA