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Fransa'da tren otomobile çarptı, kadın sürücü ağır yaralandı

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Fransa'nın güneybatısındaki Belderaud geçidinde dün akşam SNCF treni otomobile çarptı; otomobili kullanan kadın ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Toulouse-Carcassonne arası tren seferleri iki yönlü durduruldu, SNCF seferlerin yarın sabahtan başlayacağını bildirdi.

Fransa'nın güneybatısında trenle otomobilin karıştığı kazanın ardından bazı seferlerde aksamalar yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre Haute-Garonne vilayetine bağlı Belderaud geçidinde dün akşam saatlerinde Fransız demir yolu şirketi SNCF'ye ait tren otomobile çarptı.

Kazada otomobili kullanan kadın ağır yaralandı.

Kaza nedeniyle Haute-Garonne vilayetine bağlı Toulouse şehri ile Aude vilayetindeki Carcassonne arasındaki tren seferleri iki yönlü durduruldu.

SNCF'den yapılan açıklamada teknik ekiplerin raylardaki hasarı onarmak için çalıştıkları ve iki yönlü seferlere yarın sabahtan itibaren başlanacağı bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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