Fransa'da Trappes saldırısı soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı

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Fransa'nın Trappes kentinde dün gerçekleştirilen ve terör eylemi olarak nitelenen silahlı saldırıya yönelik soruşturma kapsamında 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basının Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (PNAT) dayandırdığı haberlere göre, dün Yvelines vilayetindeki Trappes'ta meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda saldırganın ailesi ve yakınlarından 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında saldırganın annesi de bulunuyor.

Macron, "ırkçı terör saldırısına" tepki göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu. Saldırıya tepki gösteren Macron, ırkçılığın tüm formlarıyla mücadele çağrısı yapmıştı.

Trappes kentinde dün 1 kişi bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA