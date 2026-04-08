Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıya karşı başlatılan imza kampanyası 500 bini aştı

Fransa'da, 'Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele' başlıklı tasarıya karşı başlatılan imza kampanyası 500 binden fazla imza topladı. Tepkilerin arttığı tasarı, ifade özgürlüğü ile Yahudi karşıtlığı arasındaki dengeyi tartışmaya açıyor.

"Yadan yasa tasarısı" olarak da bilinen "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı düzenlemeye yönelik tepkiler artıyor.

Fransa Ulusal Meclisi verilerine göre, Alexandre Balasse tarafından 18 Şubat'ta başlatılan "Yadan Yasasına Hayır" başlıklı imza kampanyası 500 binden fazla imzaya ulaştı.

Söz konusu kampanya, gerekli imza sayısına ulaşıldığı için Ulusal Meclis'in Kanunlar Komisyonu'nda ele alınabilecek. Komisyon, kampanyaya ilişkin olarak Genel Kurul'da bir müzakere yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Tasarının 16 Nisan'dan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Filistin destekçileri ve solcu milletvekilleri ise tasarının, Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

Balasse, kampanyaya ilişkin açıklamasında, söz konusu tasarının Yahudi karşıtlığının yeni türleriyle mücadele ettiği iddiasını taşıdığını ancak gerekçelerinde Yahudi karşıtlığı ile İsrail'e yönelik eleştirilerin birbirine karıştırıldığını savundu.

Alexandre Balasse açıklamasında, Yahudi karşıtlığıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgularken, bunun ifade özgürlüğünü kısıtlayarak yapılamayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
500

Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

Bayern Münih ile kozlarını paylaştı: İşte sonuç
KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi

Sırra kadem basan 3 çocuk babasından acı haber geldi
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Ezeli rakibe doğru yolcu
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş

Piyasalar yine alt üst! Dakikalar içinde yanıt verdi