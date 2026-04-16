Fransız Meclisinin yakınlarında siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıya karşı eylem

Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören yasa tasarısına karşı Ulusal Meclis yakınlarında eylem düzenleniyor.

Fransız milletvekili Caroline Yadan'ın 2024'te Ulusal Meclis'e sunduğu, siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan "Yadan Yasası"nın bugün ve yarın Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

Tasarıya karşı bu hafta kampüslerde başlayan eylemler sokağa da yansıdı.

Siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan tasarıya tepki gösteren Filistin destekçileri, Ulusal Meclis'in yakınında toplandı.

Eylem alanında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerinin yer aldığı afişler ağaçların önüne yerleştirildi.

Alanda ayrıca, Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsilen kırmızıya boyanmış çocuk kıyafetleri ağaçlar arasına gerilen iplere asıldı ve sandalyelerin üzerine çocuk ayakkabıları bırakıldı. Meclis binası çevresinde yoğun polis tedbirleri alındı.

Ellerinde "Nehirden denize, Filistin özgür olacak", "Siyonizm düşünce özgürlüğüne ciddi bir şekilde zarar veriyor" ve "Yadan yasasına hayır" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, "Gazze'de soykırım var, susmayacağız", "Yahudi karşıtlığı şantajı artık işe yaramıyor" ve "Yadan, soykırımcıların ortağı" sloganları attı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri Gabrielle Cathala, Eric Coquerel, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol Grubun Eş Başkanı Manon Aubry ve EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor'un da katıldığı eylemin yerel saatle 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

"Bu yasayı reddederek, bizler Fransa'daki Yahudileri koruyoruz"

Cathala burada yaptığı konuşmada, "Özgürlük karşıtı bu yasayı reddettiğiniz için, bugün Ulusal Meclis'in önüne bu kadar kalabalık geldiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu yasa tasarısını reddederek Fransa'daki Yahudi vatandaşları koruduklarını söyleyen Cathala, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yasayı reddederek, parlamenter mücadeleyi vererek, bizler temel özgürlükleri koruyoruz, 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'ni koruyoruz ve özellikle Fransa'daki Yahudileri koruyoruz; çünkü bu tasarı Yahudi karşıtlığıyla mücadele ettiğini öne sürse de Fransa'daki Yahudileri İsrail'in ve (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun suçlu politikasına ilişkilendirerek en kötü Yahudi karşıtı önyargıları yayıyor."

"3 ayda kimsenin hiçbir zaman başaramayacağımızı düşündüğünü başardık"

Aubry, siyonistlere ve son aylardaki baskıya rağmen 3 aydan az bir sürede Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'na karşı 1 milyon imza topladıklarını dile getirerek, "Mücadele henüz bitmiş değil. Sizlere masal anlatmayacağım. Ancak 3 ayda kimsenin hiçbir zaman başaramayacağımızı düşündüğünü başardık." şeklinde konuştu.

Avrupa'daki vatandaş girişimleri arasında en fazla imzayı en hızlı şekilde alanın bu imza kampanyası girişimleri olduğuna dikkati çeken Aubry, "Avrupa halkı ve vatandaşları, Avrupa devletlerinin reddettiğini yapabilir; yani Avrupa Birliği ve İsrail arasındaki suç ortaklığına gerçekten son vermek için Avrupa devletleri ve İsrail devleti arasındaki mali ve ticari bağlara son verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aubry, AB-İsrail arasındaki anlaşmaya karşı yeni hedeflerinin 1,5 milyon imzaya ulaşmak olduğunu dile getirerek, "Böylelikle Avrupa Birliği Komisyonu gözlerini çeviremez. Yanıt vermek için 6 ayı olacak, harekete geçmek için 6 ayı olacak, tepki vermek için 6 ayı olacak, bu anlaşmaya son vermek için 6 ayı olacak ve Avrupa Birliği, Filistin'deki soykırımda ve Lübnan'da işlenen suçlardaki suç ortaklığına son vermek için 6 ayı olacak." ifadelerini kullandı.