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Fransa'dan Siber Saldırılara Eylem Ekibi

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Fransa'da resmi kurumlara yönelik artan siber saldırılar nedeniyle Başbakan Sebastien Lecornu, Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği'ne 3 gün içinde eylem ekibi kurma talimatı verdi. Saldırılarla mücadele için 200 milyon avroluk acil eylem planı da başlatıldı.

Fransa'da son aylarda resmi kurumlara yönelik siber saldırılar artarken, Başbakan Sebastien Lecornu bu saldırılarla mücadele etmek için eylem ekibi oluşturulması talimatı verdi.

Fransa'da son aylarda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı ve vergi kurumunun da olduğu farklı resmi kurumlara siber saldırılar düzenlendi.

Siber saldırılarda yüz binlerce vatandaşın şahsi bilgileri ele geçirilirken, bu durum tepkilere neden oldu.

Başbakan Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ülkede yaşanan siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Her siber saldırıda, Ay'ı keşfediyormuş gibi davranmayı bırakalım. Tehdit biliniyor: devasa, örgütlü ve hibrit." ifadelerini kullandı.

Söz konusu siber tehditlerin rekabetçi devletler, suç örgütleri ve bilgisayar korsanlarından geldiğini belirten Lecornu, bu nedenle nisan ayında 200 milyon avroluk acil eylem planı başlattığını ve bakanlıklar arası ilk siber kriz birimini kurduğunu bildirdi.

Lecornu, son dönemde yaşanan veri sızıntıları karşısında acele etmeleri gerektiğini vurgulayarak, Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliğine 3 gün içinde bir eylem ekibi kurması talimatını verdiğini anlattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, söz konusu ekip, resmi kurumlara yönelik siber saldırılarla mücadele edecek.

Lecornu, Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta, devletin karşı karşıya kaldığı siber saldırılara daha aktif bir şekilde karşılık verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Fransa Maliye Bakanlığı, Fransa'nın vergi idaresinden sorumlu kurumu Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğünün (DGFiP) haziran sonunda siber saldırıya uğradığını ve durumun, suçlulardan birinin itirafı sonrası ortaya çıktığını bildirmişti.

Paris Savcılığı, söz konusu siber saldırı hakkında "verilerin yasa dışı şekilde ele geçirildiği" gerekçesiyle geçen hafta soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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