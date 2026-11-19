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Fransa'da savcılık, 2020'de siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler'i darbeden 3 polis hakkında 4 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesini talep etti.

Fransa'da 2020'de Zecler'i darbeden 3 polis, 9 Kasım'dan bu yana Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde şiddet ve resmi evrakta sahtecilik suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, davaya bakan Fransız savcı, duruşmada Zecler'i darbettikleri gerekçesiyle 3 polis hakkında 4 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.

Polislerin Zecler'e yönelttiği ırkçı hakaretlerin suçlarını ağırlaştırıcı unsur olarak dikkate alınmasını isteyen savcı, sanıkların polislikten ihraç edilmesini de talep etti.

Savcı, söz konusu 3 sanığın "taşıdıkları polis üniformasına layık olmadıklarını gösterdiklerini" belirterek, mahkeme kararına itiraz etmeleri halinde bile cezalarını çekmeye başlamalarını istedi.

Yargılanan polisler, dava kapsamında 17 Kasım'daki duruşmada Zecler'e haksız şekilde şiddet uyguladıklarını kabul ederek mahkeme önünde özür dilemişti.

Söz konusu polislerden biri ise olay gününe ilişkin görüntü kaydı olmasaydı Zecler'in işlemediği suçlardan ötürü mahkum olmuş olabileceğini belirtmişti.

Mahkemenin davayla ilgili kararını yarın açıklaması bekleniyor.

Olay

Paris'in 17. bölgesinde müzik yapımcısı Zecler, 21 Kasım 2020'de stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memurunun şiddetine maruz kalmıştı.

Dakikalarca polislerce darbedilen Zecler'in imdat çığlıklarını duyan komşuları, ofisin arka kapısından yardıma gelmişti.

Komşuları gören polisler, Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı. Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatarak Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler, olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerinin medyaya yansıması üzerine serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA