Fransa'da Saint-Denis'te kan merkezinin soğutma sistemine siber saldırı düzenlendi

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SAİNT-DENİS, 7 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın Saint-Denis kentinde bulunan Kan Kurumu Genel Merkezi, 6 Kasım 2026.

Fransa'daki kan depolama merkezinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi.

Yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada, soğutma sistemlerinin uzaktan manipüle edildiğini ve sıcaklıkların normal çalışma seviyelerinin çok üzerine çıktığını bildirdi.

Yetkililer ayrıca sıcaklık değişiminin hızla tespit edildiğini, numune veya kan ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua