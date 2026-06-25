Fransa'da rekor sıcaklıklar: Okullar tatil, trenler iptal

Fransa'da yaklaşık 2 haftadır devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle binlerce okulda eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'da 72 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 30 farklı istasyondan alınan ölçümlerin ortalamasıyla hesaplanan ulusal sıcaklık göstergesi 22 dereceye ulaştı. 2 gün önce 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece 21, 6 ile kırılan "en sıcak gece rekoru" bir kez daha kırılmış oldu.

Böylece dün gece, "ülkede hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1947'den bu yana ölçülen en sıcak gece" olarak kayıtlara geçti.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenler olurken, eğitim ve ulaşım hizmetlerinde de aksamalar yaşandı.

Yaklaşık 14 bin okulda eğitime ara verildi ya da saat değişikliğine gidildi

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu France 2 kanalında yaklaşık 3 bin 500 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Geffray, ayrıca 10 bin okulda da eğitim öğretim saatlerinde değişikliğe gidildiğini veya uygun hale getirilmiş mekanlarda derslerin yapıldığını kaydederek, bu sayıların değişebileceğine işaret etti.

Demir yolu trafiğinde aksama

Fransız demir yolu şirketi SNCF, aşırı sıcaklıklar nedeniyle özellikle altyapı hizmetlerinin zarar görmemesi için özellikle eski trenleri kapsayacak şekilde bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Ülkenin Nouvelle-Aquitaine bölgesinde bugün ve yarın 10.00-18.00 saatlerinde bölgeler arası tren seferleri iptal edildi. SCNF, tren biletlerini iptal etmek ya da değiştirmek isteyen yolculara bu hizmeti ücretsiz sağlayacaklarını duyurdu.

İçme suyu kısıtlaması

Val d'Oise vilayetinde su hizmeti veren Veolia şirketinden yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle Val d'Oise'de içme suyu talebi yüzde 30 arttı.

Sondajın artan talebi karşılayamaması sonucu Val d'Oise'e bağlı 9 kentte yaklaşık 12 bin kişi için 23 Haziran akşamından itibaren içme suyu kısıtlamasına gidildi.

Veolia şirketi, ilgili kentlerde şişe suyu dağıtımı yaptı.

-Nükleer reaktörlerde faaliyet durduruldu

Fransız elektrik şirketi EDF sıcak hava dalgasının yarattığı çevresel kısıtlar nedeniyle Nogent-sur-Seine'deki nükleer santralde üç reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Fransa'da faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi Enedis ise yüksek sıcaklıklar kaynaklı elektrik kesintisi riskinin oldukça yüksek olması nedeniyle hızlı müdahale ekiplerini devreye soktuğunu açıkladı.

Sıcak havalar sağlık için risk oluşturuyor

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların hafiflemediğini ve bu durumun sağlık sistemi üzerinde yarattığı baskının devam ettiğini dile getirdi.

Bu nedenle Sağlık Bakanı Stephanie Rist ile birlikte ülke genelinde sağlık seferberliği seviyesini en yüksek seviye olan 3'e çıkarma kararı aldıklarını duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist ise basına yaptığı açıklamada, sıcaklık nedeniyle acil servislere kaldırılanların sayısında dünden bu yana ciddi artış yaşandığını belirtti.

TF1 kanalına konuk olan Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, başkentte sıcaklıklar nedeniyle ölüm oranlarında artış olduğunu ifade etti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin detay vermeyen Gregoire, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada, Maine-et-Loire vilayetinde 69 yaşında bir erkeğin sıcaklardan bunalarak yolda fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği açıklandı. Moselle vilayetinde 91 yaşında bir kadın da evinde ölü bulundu.

Ülkenin Val-d'Oise şehrinde arabada bırakılan 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuk kurtarma ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ülke genelinde hizmet veren hastanelerin çoğunda klima olmaması, rekor seviyede sıcaklıkların görülmesi hastaların durumuna ilişkin endişeleri artırdı.

Fransız BFMTV kanalına konuk olan acil servis vakalarıyla ilgilenen Samu-Urgence kurumunun Başkan Yardımcısı Jean-François Cibien, bir hastanın hastanedeki odasında hayatını kaybettiğini belirterek, bu ölüme aşırı sıcak havanın neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

Saint-Denis kentindeki Delafontaine Hastanesinin acil servis sorumlusu Mathias Wargon, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların yalnızca yaşlılar için değil, genel kamu sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu kaydetti.

Wargon, aşırı sıcaklarla 15-75 yaş aralığındaki kişilerin hastaneye kaldırılma oranında yüzde 10 artış yaşandığını ifade etti.

Paris ve çevresinde gece kalp krizi geçiren 25 kişi hastaneye kaldırılırken, bu sayı olağan günlerde 5'in altında seyrediyordu.