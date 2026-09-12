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Fransa'da raydan çıkan trende 44 kişi yaralandı

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Fransa'nın Seine-Maritime ilinde trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişi yaralandı.

Fransa'nın Seine-Maritime ilinde trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişi yaralandı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığını aktardı.

Tabarot, 180 yolcuyu taşıyan trendeki yaralılara ve yolculara yardım için bölgede 140 itfaiyecinin görevlendirildiğini kaydetti.

Bölgedeki durumu yakından takip ettiğini belirten Tabarot, söz konusu trenin neden raydan çıktığına dair bilgi paylaşmadı.

Ulusal basındaki haberlere göre ise trenin raydan çıkma nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Rouen Savcılığı, kazada 1'i ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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