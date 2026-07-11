Haberler

Fransa'da ölü doğumlar ile yenidoğan ölümleri artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da yapılan araştırma, 2021'den itibaren ölü doğum ve doğum sonrası ilk 7 gündeki bebek ölümlerinin arttığını ortaya koydu. 2024'te perinatal bebek ölüm hızı binde 11,2'ye yükseldi.

Fransa'da yapılan araştırma, 2021'den bu yana ölü doğumlar ile doğum sonrası ilk 7 gündeki bebek ölümlerinin arttığını ortaya koydu.

Bebeklerin ölü doğması veya doğumdan sonraki bir hafta içinde hayatını kaybetmesi, "perinatal bebek ölümleri" olarak ifade ediliyor.

Araştırma, Çalışma, Ölçme ve İstatistik Birimi (DREES), bu hafta ülkedeki "perinatal bebek ölümleri"ne ilişkin araştırma yayımladı.

Buna göre, Fransa'da 2024'te 661 bin 822 bebekten 7 bin 398'i ölü doğdu veya hayatının ilk 7 gününde yaşamını yitirdi.

"Perinatal bebek ölüm" hızı 2024'te binde 11,2, 2014-2021 yıllarında ise binde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da "perinatal bebek ölüm" hızının 2021'den bu yana arttığı, artışa yol açan faktörlerin arasında gebelik yaşı, fetüs sayısı, annenin sosyoekonomik koşullarının da bulunduğu belirtildi.

Bu risk faktörleri ile gidişatın 2021'den bu yana bu artışı yalnızca kısmen açıkladığı, ölü doğumların yakın zamanda "perinatal bebek ölümleri"ndeki artışın başlıca nedeni olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ölü doğumların ülkedeki "perinatal bebek ölümleri"nin yüzde 82'sine tekabül ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda forma giymişti: Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu

Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?