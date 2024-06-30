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Fransa'da otoyola uçak düştü: 3 ölü

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Fransa'da küçük uçak otoyola düştü. Olay sonrası otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer uçağın, yüksek gerilim hattına çarpması nedeniyle düştüğü Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarparak otoyola düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Paris'in doğusundaki Seine-et-Marne bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında küçük uçak A4 otoyoluna düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Uçağın, Lognes Havaalanı'ndan kalkış yaptığı ve kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yetkililer, uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğünü belirterek, kazadan araçların etkilenmediğini açıkladı. Meaux Savcılığı, kazanın nedenlerini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlattığını açıkladı. Adli soruşturmayı hava taşımacılığı jandarması yürütürken, Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu'nun ise idari bir soruşturma yürüttüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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