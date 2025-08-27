Fransa'da Ortaokul ve Liselerde Yapay Zeka Eğitimi Başlıyor

Fransa Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, yeni öğretim yılında ortaokul ve liselerde öğrencilere yapay zeka eğitimi sunulacağını açıkladı. Telefon yasakları ve her okula ruh sağlığı rehberi atama gibi yenilikler de duyuruldu.

Fransa Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, yeni öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde öğrencilere yapay zeka eğitimi sunulacağını belirtti.

Borne, yeni öğretim yılı nedeniyle başkent Paris'te bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni öğretim yılında ortaokullarda telefonların yasaklanacağını duyuran Borne, 15 yaşından küçüklere sosyal medya platformlarını yasaklamayı amaçladıklarını ifade etti.

Borne, yapay zeka konusunda, "Toplumumuzu dönüştüren gerçek anlamda bir devrim ve öğretme ile öğrenme biçimimizi doğrudan etkiliyor." dedi.

Tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimleri sunulacağını bildiren Borne, bu eğitimlerin 7. ve 9. sınıf öğrencileri ile sınava hazırlanan anaokulu ve ilkokul öğretmen adayları için zorunlu olacağını aktardı.

Borne, yeni öğretim yılından itibaren her okula bir ruh sağlığı rehberi atanacağını belirterek, zor durumdaki öğrencilerin tespit edilip yardım alabilmesi için her okulda bir protokol uygulanacağını ifade etti.

Her okulda günlük 30 dakikalık fiziksel aktiviteler yapılacağını belirten Borne, okula silah getiren her öğrencinin sistematik olarak disiplin kuruluna gönderileceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
