Fransa'da Orman Yangını: 16.000 Hektar Alan Yok Oldu

PARİS, 7 Ağustos (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Francois Bayrou, ülkenin güneyindeki Aude bölgesinde devam eden orman yangınını "eşi görülmemiş ölçekte bir felaket" olarak nitelendirdi.

Salı günü yerel saatle 16.00 sularında başlayan yangında şu ana kadar 16.000 hektardan fazla bitki örtüsü yok oldu.

Yangında Aude'ye bağlı Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse köyünde yaşayan yaşlı bir kadın da hayatını kaybetti.

Çarşamba günü yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bayrou düzenlediği basın toplantısında yangının çıkış nedeninin muhtemelen yol kenarındaki bazı faaliyetlerden kaynaklandığını ifade etti, ancak ayrıntı vermedi.

Başbakan, yangının bu denli büyümesinde küresel ısınma ve kuraklığın da rol oynamış olabileceğine de dikkat çekti.

Aude'deki yerel yetkililer, yangını kontrol altına almak için en az 2.100 itfaiyeci ve 500 itfaiye aracının görevlendirildiğini açıkladı.

Fransız haber kanalı BFMTV'ye konuşan kurtarma operasyonu yetkilileri, yangının çıkış noktasından itibaren yaklaşık 28 kilometrelik bir alana yayıldığını ve saatte 5-6 kilometre hızla ilerlediğini bildirdi.