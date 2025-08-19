Fransa'da Orman Yangını: 130 Hektar Alan Yok Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Var vilayetinde çıkan yangında 130 hektardan fazla ormanlık alan yok oldu. Yangın, 340 itfaiyeci ve havadan 7 uçak, 5 helikopter ile söndürüldü.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde çıkan yangında 130 hektardan fazla ormanlık alan yok oldu.

Var Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, 340 itfaiyecinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, 7 uçak ve 5 helikopter ile havadan da destek verildiği belirtildi.

Yangında yaklaşık 180 futbol sahasına karşılık gelen 130 hektardan fazla ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.