Fransa'da Müzik Festivali'nde 145 Kadına Yabancı Madde Enjekte Edildi

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Fransa genelinde gerçekleştirilen Müzik Festivali'nde 145 kadına şırıngayla yabancı bir madde enjekte edilmesi sonucu 12 kişi gözaltına alındı. Kadınların baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetleri var.

Fransa genelinde hafta sonu düzenlenen Müzik Festivali'nde 145 kadına şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, hafta sonu ülke genelinde Müzik Festivali kutlamaları yapıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 145 kadın karakollara giderek kendilerine festivalde şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği şikayetinde bulundu.

Koluna, bacağına veya boyun bölgesine yabancı madde enjekte edildiğini belirten ve baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetleri olan mağdurlardan bir kısmı, toksikoloji analizleri yaptırmak üzere hastaneye gitti.

Konuyla ilgili başkent Paris'te 3 ayrı soruşturma başlatılırken 19 ila 44 yaşlarındaki 12 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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