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Fransa'da Müzik Bayramı etkinliklerinde 243 kişi gözaltına alındı

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Fransa'da 21 Haziran Müzik Bayramı etkinliklerinde kamu düzenini bozacak büyük olay yaşanmazken, ülke genelinde 243 kişi gözaltına alındı. Paris'te 4 bin 800 polis görev yaptı.

Fransa'da Müzik Bayramı etkinlikleri kapsamında 243 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basının Fransa İçişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, her yıl 21 Haziran'da yapılan Müzik Bayramı etkinliklerinde ülke genelinde kamu düzenini bozacak büyük çaplı olaylar yaşanmadı.

Başkent Paris'te yaklaşık 4 bin 800 polis görevlendirdiğini duyuran İçişleri Bakanlığı, başta Paris olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde kamuya açık alanlarda yapılan müzik etkinliklerinde de 243 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, etkinlikler boyunca aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanlarda alkol tüketimini yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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